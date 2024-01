Η Κινγουέν Ζενγκ νίκησε με 2-0 σετ την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam. Κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένα θα δώσει “μάχη” το Σάββατο (27.01.2024) για την κατάκτηση του Australian Open.

Μεγάλη ημέρα για την Κινγουέν Ζενγκ! Η 21χρονη Κινέζα επικράτησε της Νταγιάνα Γιαστρέμσκα με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open.

Αυτός θα είναι ο πρώτος τελικός της Ζενγκ σε Grand Slam και ο μεγαλύτερος με διαφορά στην καριέρα της, αφού στο παρελθόν είχε παίξει μόνο σε τελικούς σε 500άρια και 250άρια τουρνουά.

Στον τελικό του Austraian Open, η Ζενγκ θα αντιμετωπίσει το μεγάλο φαβορί και υπερασπίστρια του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα. Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί άλλη μια φορά στο παρελθόν, στο US Open πριν μερικούς μήνες, με την Λευκορωσίδα να παίρνει εμφατικά τη νίκη με 6-1, 6-4.

