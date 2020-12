Basketball Champions League: Κορυφαία εμφάνιση για το 2020 αυτή του Στίβεν Γκρέι του Περιστερίου (video)

Η απίστευτη βραδιά του Στίβεν Γκρέι με 39 πόντους στη νίκη του Περιστερίου επί της Λιέτουβος Ρίτας αναδείχθηκε ως η κορυφαία εμφάνιση παίκτη το 2020 στο Basketball Champions League.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου Στίβεν Γκρέι με 39 πόντους και 10/13 τρίποντα είχε κάνει πράγματα και… θαύματα στην εκτός έδρας νίκη επί της Λιέτουβος Ρίτας για το Basketball Chammpions League (106-88), προσθέτοντας 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα και επί της ουσίας «διαλύοντας» το σύστημα αξιολόγησης αφού συγκέντρωσε 47 μονάδες.

Η περαιτέρω αναγνώριση ήρθε για τον Γκρέι από την διοργανώτρια αρχή, αφού χαρακτήρισε εκείνη την εμφάνιση ως την κορυφαία που έκανε παίκτης το 2020.

🌟 THE best #BasketballCL performance in 2020: Steven Gray set a new record for the highest efficiency rating in a single game! 💯 pic.twitter.com/3GipETmnzy