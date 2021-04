Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε “πόλεμο”. Αρκετές μεγάλες ομάδες, όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζουν να φτιάξουν δική τους κλειστή λίγκα, φεύγοντας από το νέο Champions League που ετοιμάζει η UEFA.

Η ομοσπονδία, όμως, δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Σε κοινή δήλωση της UEFA και των ομοσπονδιών της Ιταλίας, Αγγλίας και της Ισπανίας γίνεται γνωστό πως όσες ομάδες επιλέξουν να συμμετέχουν στην κλειστή ευρωπαϊκή λίγκα ότε θα αποκλειστούν από τις εγχώριες διοργανώσεις.

Στο μεταξύ, εφόσον οι ομάδες δεν κάνουν πίσω και προχωρήσουν στη δημιουργία μιας κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας, τότε οι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν να τους απαγορευτεί η συμμετοχή στις εθνικές τους ομάδες και στο Euro και στο Μουντιάλ.

Να σημειωθεί ότι οι γαλλικές και οι γερμανικές ομάδες στηρίζουν το νέο Champions League.

Η ανακοίνωση της UEFA

“Η UEFA, η αγγλική ομοσπονδία, η Premier League, η ισπανική ομοσπονδία, η La Liga, η ιταλική ομοσπονδία και η Lega Serie A έμαθαν ότι μερικές αγγλικές, ισπανικές και ιταλικές ομάδες πιθανόν σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη δημιουργία της υποτιθέμενης Super League.

Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι εμείς -η UEFA και οι προαναφερθείσες ομοσπονδίες αλλά και η FIFA και όλα τα μέλη μας- θα παραμείνουμε ενωμένοι στις προσπάθειές μας να σταματήσουμε αυτό το κυνικό πρότζεκτ, ένα πρότζεκτ που ιδρύθηκε πάνω στο προσωπικό ενδιαφέρον μερικών ομάδων, σε μία εποχή που η κοινωνία χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη από ποτέ.

Θα αναλογιστούμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για εμάς, σε κάθε επίπεδο, τόσο δικαστικά όσο και αθλητικά, ώστε να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε ανοιχτές διοργανώσεις και αθλητικές αξίες. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.

Όπως ανακοινώθηκε στο παρελθόν απ’ τη FIFA και τις 6 συνομοσπονδίες, οι επίμαχοι σύλλογοι θα τιμωρηθούν με απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε άλλη διοργάνωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, και οι παίκτες τους ίσως δεν θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τις εθνικές ομάδες τους.

Ευχαριστούμε τους συλλόγους στις άλλες χώρες, ειδικά συλλόγους στη Γαλλία και τη Γερμανία, που αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτό το προσύμφωνο. Καλούμε όλους τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, φιλάθλους και πολιτικούς, να συνταχθούν μαζί μας στη μάχη απέναντι σε τέτοια πρότζεκτ, εφόσον ανακοινωθούν. Αυτό το επίμονο προσωπικό συμφέρον μερικών έχει διαρκέσει πολύ. Αρκετά”.

