Έντονη ελληνική… χροιά είχε η 7η αγωνιστική στη Bundesliga 2, με τους Χρήστο Τζόλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη να πετυχαίνουν γκολ.

Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, φτάνοντας τα 6 γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τη γερμανική ομάδα.

Ο Έλληνας άσος βρήκε δίχτυα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με το Αννόβερο,κάνοντας το 1-1 στο 59′ με εκτέλεση πέναλτι.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WINS AND CONVERTS THE PENALTY FOR THE EQUALIZER!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/Js2OAD0p9E