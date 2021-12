H Μπορούσια Ντόρτμουντ γλίτωσε γκολ μέσω VAR στο 15′ και πήγε προηγούμενη στα αποδυτήρια από γκολ του Μπραντ, αλλά έφυγε τελικά ηττημένη με 3-2 από την έδρα της Χέρτα.

Οι Βεσταφαλοί έχασαν έτσι τρεις ακόμη βαθμούς στην προσπάθειά τους να μείνουν κοντά στην Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή της Bundesliga, από την οποία απέχουν 9 βαθμούς.

Στο ματς του Βερολίνου, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μπελφοντίλ να ισοφαρίζει στο 51′ και τον Ρίκτερ να φέρνει… τούμπα το ματς με δύο δικά του γκολ στη συνέχεια. Ο Τίγκες μείωσε σε 3-2 στο 83′, αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει το αποτέλεσμα για την Ντόρτμουντ. Η Χέρτα από την πλευρά της “ξέφυγε” στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Bundesliga.

All the action from a five-goal #Bundesliga thriller in #BSCBVB, as @HerthaBSC_EN claimed a very impressive 3-2 victory! 👊 pic.twitter.com/Ji2XQNRq4L