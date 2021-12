Μετά την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου και την ισοπαλία στο Μπόχουμ, η Μπορούσια Ντόρμουντ επέστρεψε στις νίκες στην Bundesliga, επικρατώντας με 3-0 της Γκρόιτερ Φιρτ, χάρη στον “καυτό” Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός στράικερ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 33′ και “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του στο 82′, πριν βάλει το “κερασάκι στην τούρτα” ο Μάλεν στο 89′. Η Ντόρτμουντ μείωσε έτσι τη διαφορά της από την κορυφή στους 6 βαθμούς, ενώ αύξησε την απόσταση από την τρίτη και την τέταρτη θέση, μετά την ισοπαλία στο Μπάγερ Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ.

