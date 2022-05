O Κρίστοφερ Ενκουνκού της Λειψίας αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στην Bundesliga, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του κατέληξε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν τρομερός για την ομάδα του και τελείωσε το πρωτάθλημα με 20 γκολ και 13 ασίστ σε 34 συμμετοχές, αφού δεν έχασε ούτε έναν αγώνα. Συνολικά δε στη σεζόν, είχε 34 γκολ και 20 ασίστ, οδηγώντας τους Γερμανούς της Red Bull μέχρι και τα ημιτελικά του Europa League.

Η Bundesliga ανακοίνωσε έτσι ότι ο Ενκουνκού είναι ο παίκτης της σεζόν 2021-22 στη Γερμανία, όπου και αναμένεται να παραμείνει για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη, αφού η Λειψία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πωλείται ενόψει του καλοκαιριού.

2️⃣0️⃣ Goals. 🎯

4️⃣ #BundesligaPOTM. 🏆@C_Nk97 is your Bundesliga Player of the Season. 👏 🥇#BLTOTS pic.twitter.com/soJztRRm1j