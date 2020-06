Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν στην Bundesliga και οδήγησε την Μπάγερν Μονάχου σε ένα ακόμη τίτλο στο πρωτάθλημα Γερμανίας, παρά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν.

Παρότι έχει φθάσει πια τα 32 του χρόνια, ο Λεβαντόφσκι έκανε ρεκόρ καριέρας στην Bundesliga, με 32 γκολ σε 30 αγώνες πρωταθλήματος και ως εκ τούτου, αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στη Γερμανία.

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ξεπέρασε στη σχετική ψηφοφορία τους Σάντσο, Χάβερτς, Χάαλαντ, Βέρνερ και Σερτζ Γκνάμπι, κατακτώντας ένα ακόμη βραβείο, την ώρα που έχει βάλει “πλώρη” και για το “χρυσό παπούτσι” της σεζόν.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR