Οι παίκτες των δύο φιναλίστ του Champions League, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ “κυριάρχησαν” στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, για τη σεζόν 2021-22.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα και τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές στους κορυφαίους έντεκα, ενώ οι “κόκκινοι” άλλους τέσσερις ποδοσφαιριστές, με την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν να “προσφέρουν” από έναν ποδοσφαιριστή.

Κουρτουά, Ρόμπερτσον, Βαν Ντάικ, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ Άρνολντ, Μόντριτς, Φαμπίνιο, Ντε Μπρόινε, Βινίσιους, Μπενζεμά, Μπαπέ.

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R