Τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της φάσης των «16» του Champions League έχουν προκαλέσει οργή σε Άγγλους δημοσιογράφους και τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γουνάιτεντ, που ζητούν επανάληψη της διαδικασίας.

Την Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να αντιμετωπίσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φάση των «16» του Champions League, σε μία κόντρα μεταξύ Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η «γκάφα» όμως της UEFA να συμπεριλάβει το μπαλάκι της Γιουνάιτεντ να συμπεριλαμβάνεται στην κλήρωση της Βιγιαρεάλ (δεν επιτρεπόταν αφού είχαν βρεθεί στον ίδιο όμιλο) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν φαίνεται να έχει μπει στην κλήρωση της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει προκαλέσει ένα μικρό «χάος».

Οι Άγγλοι θεωρούν πως αυτό το σφάλμα επί της ουσίας τους έστειλε «συστημένα» πάνω στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπως και την Ατλέτικο πάνω στην Μπάγερν Μονάχου με δημοσιογράφους να αναρτούν σχετικά video και να υπάρχουν φωνές ακόμα και για επανάληψη της διαδικασίας.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV