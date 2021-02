Champions League: Εντυπωσιάζει η νέα μπάλα για τα νοκ άουτ και τον τελικό (pic, vid)

H Adidas παρουσίασε τη νέα μπάλα του Champions League, η οποία και θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από τη φάση των “16” της διοργάνωσης και σε όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια της σεζόν, μέχρι τον τελικό της Αγίας Πετρόύπολης.

Πρόκειται για μία επετειακή μπάλα που ξεχωρίζει για τα μεγάλα αστέρια της που είναι χαρακτηριστικά της διοργάνωσης και δείχνουν την ιστορία 20 χρόνων στην μπάλα του Champions League.

“Δύο δεκαετίες με τις σημαντικότερες στιγμές που έχει δει ποτέ το παιχνίδι, είναι μέσα σε αυτή την μπάλα”, αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό video για τη νέα μπάλα του Champions League.

20 years of history.

Introducing the new official @ChampionsLeague match ball, celebrating 20 years of the iconic starball design.

