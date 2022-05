Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του φετινού Champions League, οδηγώντας με τα γκολ του τη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου, για 14η φορά στην ιστορία της.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει μετατραπεί στον ηγέτη των “μερένγκες” μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και σκοράρει κατά ριπάς τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπενζεμά αναδείχθηκε έτσι και κορυφαίος της σεζόν 2021-22 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας 15 γκολ και 2 ασίστ σε 12 αγώνες.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL