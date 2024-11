Champions League: Μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Λιλ στη Μπολόνια

Δύο οπαδοί της Λιλ μαχαιρώθηκαν μετά από επίθεση από οπαδούς της Μπολόνια, παραμονή του αγώνα Champions League μεταξύ των δύο ομάδων, το βράδυ της Τρίτης (26/11/24).

Χωρίς τους καλύτερους οιωνούς θα ξεκινήσει ο αγώνας Μπολόνια – Λιλ για την 5η αγωνιστική του Champions League, καθώς δυο οπαδοί των φιλοξενούμενων μαχαιρώθηκαν στην ιταλική πόλη, χωρίς ωστόσο να τραυματίζονται σοβαρά.

Όπως αναφέρει το «RMC Sports» οι οπαδοί της Λιλ δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε μπαρ της Μπολόνια, από περίπου 80 άτομα, οι οποίοι τους είχαν στήσει ενέδρα, με την διοίκηση του συλλόγου να καταδικάζει τα επεισόδια.

26.11.2024, Info Bologna: Bologna🇮🇹 attack Lille🇫🇷 in pub, ~80×30, many injuries on the French side. win bologna, click here for more: https://t.co/N3rxfBRBfd pic.twitter.com/0cZYaFMide