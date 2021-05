Η Τουρκία μπήκε στην κόκκινη ζώνη λόγω κορονοϊού κι ο τελικός του Champions League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται στον αέρα.

Η Μεγάλη Βρετανία έβαλε την Τουρκία στην κόκκινη ζώνη, με τη βρετανική κυβέρνηση να βρίσκεται σε συνομιλίες με την UEFA, προκειμένου ο τελικός ανάμεσα στη Σίτι και την Τσέλσι να γίνει επί αγγλικού εδάφους.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (6/5) η Άστον Βίλα ανέφερε πως προσφέρει το Βίλα Παρκ για τον τελικό της 29ης Μαΐου, ώστε να μη χρειαστεί να ταξιδέψουν οι Άγγλοι οπαδοί στην Τουρκία.

Ο Γραμματέας Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τις σχετικές ενέργειες: «Η αγγλική ομοσπονδία είναι σε συζητήσεις με την UEFA. Είμαστε ανοικτοί να φιλοξενήσουμε τον τελικό, αλλά είναι απόφαση της UEFA».

