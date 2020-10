Champions League: Το νέο ταλέντο της Μπαρτσελόνα έφυγε με ταξί από το γήπεδο (pic)

Ο Πέδρι έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League και σκόραρε, μάλιστα, στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Φερεντσβάρος.

Ο 17χρονος ταλαντούχος άσος των Καταλανών έζησε μία μαγική βραδιά στο Καμπ Νόου και μετά έφυγε από το γήπεδο με ταξί.

Την ώρα που οι συμπαίκτες του αποχωρούσαν από το γήπεδο με τα πολυτελή τους αυτοκίνητα, εκείνος πήρε ταξί κι αυτό γιατί ο Πέδρι δεν έχει φτάσει ακόμη σε ηλικία, που να μπορεί να έχει το δίπλωμα αυτοκινήτου.

Ο επιθετικός μέσος της Μπαρτσελόνα ήρθε στην ομάδα από τη Λας Πάλμας το προηγούμενο καλοκαίρι και θεωρείται ένας από το καλύτερους νεαρούς παίκτες στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο ίδιος δήλωσε: “Σήμερα εκπλήρωσα ένα από τα όνειρα μου ως παιδί”!

Score in the Champions League as a 17-year-old ✅

Take a taxi home ✅



Pedri is just a kid 🥺 pic.twitter.com/QWEyTZRjmt