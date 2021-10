Η Τσέλσι βρήκε νωρίς δύο γκολ κόντρα στην Μάλμε και πήρε σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη στην 3η αγωνιστική του Champions League, αλλά οι φίλοι της μόνο χαρούμενοι δεν μπορούν να είναι στο Στάνφορντ Μπριτζ.

Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τραυματίστηκαν τόσο ο Ρομελού Λουκάκου, όσο και ο Τίμο Βέρνερ, με αμφότερους να αποχωρούν από το γήπεδο με αναγκαστικές αλλαγές.

Ο Τόμας Τούχελ και οι “μπλε” του Λονδίνου ανησυχούν έτσι για την κατάσταση των δύο παικτών, καθώς πρόκειται για τους δύο επιθετικούς της ομάδας και αν χρειαστεί να μείνουν εκτός, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο για την Τσέλσι.

Timo Werner joins Romelu Lukaku on the sidelines as both players come off the pitch injured vs Malmo pic.twitter.com/H98VTQYn55