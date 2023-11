Η Νιούκαστλ βρέθηκε μία ανάσα από ένα σπουδαίο διπλό πρόκρισης στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, ωστόσο οι Γάλλοι κέρδισαν πέναλτι στις καθυστερήσεις που σήκωσε πολλές αντιδράσεις, με τον Μπαπέ να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Στο 90+6΄ ο Λιβραμέντο έκανε χέρι στην περιοχή και το VAR κάλεσε τον διαιτητή, Μαρτσίνιακ, να ελέγξει τη φάση, με τον Πολωνό να καταλογίζει πέναλτι παρά το γεγονός πως η μπάλα είχε βρει αρχικά στα πλευρά του Άγγλου.

Η απόφαση του ρέφερι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, μιας και δεν υπήρξε παράβαση, με τους Άγγλους να “βράζουν” με τη διαιτησία του Πολωνού που τους στέρησε ένα σπουδαίο διπλό στο Παρίσι.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο αγγλικός Τύπος. Χαρακτηριστικό το οπισθόφυλλο της εφημερίδας «Daily Star».

Παραφράζει το γνωστό «Vive La France» σε «Τhieve La France» με το «Thieve», φυσικά, να παραπέμπει σε κλοπή.

Έξαλλος ήταν και ο Άλαν Σίρερ με την απόφαση του Πολωνού διαιτητή σε βάρος της Νιούκαστλ.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR