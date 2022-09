Απίστευτες εικόνες από την Alianz Riviera, όπου η Νις αναμενόταν να αντιμετωπίσει την Κολωνία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Conference League.

Η Κολωνία έστειλε στη Γαλλία πάνω από 10.000 οπαδούς της και οι αρχικές αναρτήσεις της για τον… υπέροχο λαό της, μετατράπηκαν λίγο αργότερα σε εικόνες τρόμου μέσα από το γήπεδο, όπου οι οπαδοί της είχαν σφοδρές συγκρούσεις με τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Η αστυνομία φαίνεται ότι δεν ήταν σχετικά προετοιμασμένη και το πεδίο πολέμου στις κερκίδες ανάγκασε την UEFA να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Τελικά ο αγώνας ξεκίνησε αλλά με μεγάλη καθυστέρηση.

Με βάση τις νεότερες πληροφορίες δε, ένας Γερμανός έπεσε από το πάνω διάζωμα και έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Nice and FC Koln Ultras clash before the game in the UEFA Conference League. #football #europeanfootball #Nice #ultras pic.twitter.com/bct2LqMDWj