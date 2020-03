Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξή τους στο NBA και μετά την υπέρβαση στο αγωνιστικό μέρος, με την απόκτηση του Καγουάι Λέοναρντ και του Πολ Τζόρτζ, έριξαν “βόμβα” και εξωαγωνιστικά.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα “χρυσό” deal για την εξαγορά του ιστορικού γηπέδου των Λος Άντεζλες Λέικερς, ώστε να το μετατρέψουν στη νέα δική τους έδρα.

Πιο συγκεκριμένα, το αφεντικό των Κλίπερς προσέφερε 400 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Madison Square Garden Co και αγόρασε το Λος Άντζελες Φόρουμ, στο οποίο και αγωνιζόντουσαν οι “λιμνάνθρωποι” μέχρι και λίγα χρόνια πριν, οπότε και μετακόμισαν στο Staples Center.

The Clippers have announced the purchase of The Forum in Inglewood, Calif., from the Madison Square Garden Co. for $400 million in cash

#BREAKING: In an attempt to end an ongoing legal battle, Los Angeles Clippers owner Steve Ballmer has reportedly purchased The Forum in Inglewood as part of his plans to build his own arena in the same area. https://t.co/R6TGm4fSiR