ESPN: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Νο42 του top100 με τους κορυφαίους αθλητές του 21ου αιώνα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ αυτή τη στιγμή στον κόσμο και το ESPN τον τοποθέτησε στην 42η θέση με τους καλύτερους αθλητές του 21ου αιώνα.

Σημειώνοντας ως επιτεύγματα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, τα δύο βραβεία MVP και το Finals MVP του 2021 με τους Μιλγουόκι Μπακς, το ESPN έχει ξεχωρίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πορεία του στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Το σχετικό κείμενο που συνοδεύει την τοποθέτησή του στη λίστα με το top100 του αθλητισμού τον 21ο αιώνα, αναφέρει μάλιστα τα εξής: “Όταν οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν ένα αδύνατο παιδί από την Ελλάδα, που έπαιζε μπάσκετ μόνο για δύο χρόνια, με την 15η επιλογή στο Draft του 2013, ήταν αδύνατο να προβλέψουμε πώς η άφιξή του θα άλλαζε την τροχιά του franchise για την επόμενη δεκαετία. Ο Αντετοκούνμπο μετέτρεψε τον εαυτό του από ένα άγνωστο, αλλά πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ, σε έναν από τους πιο κυρίαρχους πάουερ φόργουορντ της ιστορίας και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποκορύφωμα τους 50 πόντους που έβαλε στους τελικούς του NBA το 2021, για να οδηγήσει τους Μπακς στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια”,

