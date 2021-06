Απίστευτο συμβάν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Γαλλίας με τη Γερμανία για το Euro 2020, με ένα ανεμόπτερο να προσγειώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο του “Allianz Arena”.

Ο εισβολέας είχε το όνομα της οργάνωσης Green Peace γραμμένο στο πανί του ανεμόπτερου, μαζί και με το μήνυμα «Ξεφορτωθείτε το πετρέλαιο».

Η εισβολή του στο γήπεδο όμως έγινε με πολύ επικίνδυνο τρόπο, αφού από το σχετικό video που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται να περνάει οριακά πάνω από τα κεφάλια των οπαδών στις εξέδρες, με το ατύχημα να αποφεύγεται οριακά.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9