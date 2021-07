Η Αγγλία νίκησε με 4-0 την Ουκρανία κι εξασφάλισε το τέταρτο και τελευταίο “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Euro 2020, τα οποία και θα διεξαχθούν στην έδρας της και συγκεκριμένα στο γήπεδο Γουέμπλεϊ.

Τα “τρία λιοντάρια” θα είναι μάλιστα το φαβορί και στο επόμενο παιχνίδι της στο τουρνουά, αφού θα αντιμετωπίσει την έκπληξη της διοργάνωσης, τη Δανία, για μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Στον έτερο ημιτελικό, η Ισπανία θα βρεθεί απέναντι στην Ιταλία σε ένα μεγάλο ντέρμπι, για την πρόκριση στον αγώνα που θα κρίνει τον νικητή του φετινού Euro.

Ιταλία – Ισπανία, Τρίτη 6 Ιουλίου στις 22:00

Αγγλία – Δανία, Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 22:00

EURO 2020 semi-finals set ✅



🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇩🇰 England vs Denmark



Who are you backing to lift the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/SjjvZ6PSAb