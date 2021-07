Το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον προς την εθνική Αγγλίας, ενόψει της αποψινής της “μάχης” με την Ιταλία, στον τελικό του Euro 2020.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Μπόρις Τζόνσον εύχεται καλή επιτυχία στην Εθνική Αγγλίας και δηλώνει βέβαιος, πως οι διεθνείς θα κάνουν το… παραπάνω βήμα και θα φέρουν το Euro 2020 “σπίτι”.

«Καλή επιτυχία σήμερα στην Αγγλία. Μέχρι τώρα ήταν ένα εξαίσιο ταξίδι, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να πάτε ακόμη μακρύτερα και να το φέρετε σπίτι σήμερα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Μπόρις Τζόνσον.

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.



Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9