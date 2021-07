Η UEFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Αγγλίας, μετά από σειρά παραβάσεων των κανονισμών από τους φιλάθλους των «τριών λιονταριών» κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Euro 2020 με την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», με αποκορύφωμα το λέιζερ στα μάτια του Κάσπερ Σμάιχελ πριν την εκτέλεση του πέναλτι από τον Χάρι Κέιν στην παράταση.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ κατάφερε να αποκρούσει το πέναλτι του Χάρι Κέιν – αν και στη συνέχεια νικήθηκε στην ίδια φάση από τον Άγγλο επιθετικό- ωστόσο πριν την εκτέλεση διακρίνεται στα video που κυκλοφορούν το λέιζερ με το οποίο σημαδεύουν τα μάτια του Δανού γκολκίπερ οι οπαδοί των «τριών λιονταριών».

Αυτό κινητοποίησε την UEFA που άνοιξε φάκελο και κίνησε ήδη πειθαρχική διαδικασία κατά της Αγγλίας, αναφέροντας ακόμα στην σχετική έκθεση πως υπήρχαν πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες στους πανηγυρισμούς των οπαδών της ομάδας, αλλά και αποδοκιμασίες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Δανών.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a