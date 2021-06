Tην απορία του για την άρνηση της UEFA να επιτρέψει στο να φωτιστεί η «Αλιάνζ Αρίνα» στα χρώματα του ουράνιου τόξου (χαρακτηριστικό σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παγκοσμίως) εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το «όχι» της UEFA στην πρόταση που της έγινε από τις τοπικές Αρχές του Μονάχου, μα φωτιστεί στα η «Αλιάνζ Αρίνα» στα χρώματα του ουράνιου τόξου στο αποψινό (22:00) ματς της Γερμανίας με την Ουγγαρία για τον 6ο όμιλο του Euro 2020 έχει προκαλέσει από χθες (22/6) ντόμινο αντιδράσεων από αθλητικούς και πολιτικούς φορείς πανευρωπαϊκά.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ και της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, σχολίασε το ζήτημα σε συνέντευξη Τύπου για τα ευρωπαϊκά κολέγια, τονίζοντας πως δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο που η UEFA πηγαίνει αντίθετα σε μία τέτοια πρωτοβουλία.

.@MargSchinas I find it very difficult to understand what #UEFA is trying to do by going against this initiative of the Munich city council #AllianzArena