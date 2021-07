Η Ισπανία αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Euro 2020 από την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι κι έφερε την αντίδραση του Ζεράρ Πικέ.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός της Μπαρτσελόνα επισήμανε ότι όποιος ξεκινάει πρώτος να εκτελεί έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει στα πέναλτι, δηλώνοντας ότι το στρίψιμο του νομίσματος δεν είναι δίκαιο. Δεν έκανε πάντως κάποια δική του εναλλακτική πρόταση για το ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πικέ τόνισε τα εξής: «Δεν είναι τυχαίο ότι σε τέσσερα παιχνίδια στο Euro 2020 και στο Copa America οι ομάδες που ξεκίνησαν πρώτες την διαδικασία των πέναλτι, στο τέλος κέρδισαν. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι όποιος ξεκινάει έχει πλεονέκτημα και σε ένα τουρνουά σαν αυτό, δεν μου φαίνεται δίκαιο ότι το στρίψιμο νομίσματος μπορεί να σε σε κάνει να ξεκινήσεις με μειονέκτημα».

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja