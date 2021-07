Η Δανία αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Euro 2020 από την Αγγλία, έχοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα, ο οποίος και κρίθηκε με ένα… ακραίο πέναλτι που κέρδισε ο Στέρλινγκ.

Μεγάλη συζήτηση έγινε όμως και για το γεγονός ότι την ώρα της εκτέλεσης του πέναλτι, οπαδοί σημάδευαν με λέιζερ τον τερματοφύλακα των Δανών, Κάσπερ Σμάιχελ, κάτι που φάνηκε και στην κάμερα.

Ο τερματοφύλακας της Λέστερ αποκάλυψε λοιπόν ότι είχε διαμαρτυρηθεί από πριν για το θέμα στον διαιτητή, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Παραδέχθηκε όμως ότι δεν το κατάλαβε στην εκτέλεση του Κέιν. «Δεν το κατάλαβα στο πέναλτι, γιατί ήταν πίσω και δεξιά. Το κατάλαβα όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Το είπα του διαιτητή κι αυτός είπε κάτι σε έναν από τους άλλους διαιτητές», δήλωσε ο Σμάιχελ.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a