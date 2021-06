Ο Ιβάν Πέρισιτς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ενημέρωσε η κροατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και δεν θα ενισχύσει την «Χρβάτσκα» στην αναμέτρηση με την Ισπανία για την φάση των «16» του Euro 2020.

Μεγάλο «πλήγμα» δέχτηκε η Κροατία, λίγο πριν το μεγάλο ματς με την Ισπανία που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2020, αφού ο Ιβάν Πέρισιτς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τέθηκε ήδη σε καραντίνα. Ο άσος της Ίντερ θα απουσιάσει δεδομένα από το ματς με την «φούρια ρόχα», ενώ είναι αμφίβολη και η παρουσία του στα προημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας του.

Croatian Football Federation received the results of regular testing for the SARS-CoV-2 virus, which showed that player Ivan Perišić has tested positive for novel coronavirus. Media release: https://t.co/O7E9c1haeO