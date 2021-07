Η λήξη του ημιτελικού του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ σηματοδότησε την πρώτη πρόκριση της Αγγλίας σε τελικό της διοργάνωσης στην ιστορία της με παίκτες και οπαδούς των «τριών λιονταριών» να ξεσπούν σε ξέφρενα πανηγύρια, ενώ την ίδια στιγμή βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να γιορτάσουν την ιστορική στιγμή.

Το γκολ του Κέιν στη παράταση διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Αγγλίας στο ματς με την Δανία και ταυτόχρονα έδωσε μία ιστορική πρόκριση στα «τρία λιοντάρια» που οι οπαδοί τους τη περίμεναν πολλά χρόνια και πλέον την Κυριακή (11/7) θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης κόντρα στην Ιταλία ξανά στο «Γουέμπλεϊ», όπου το 1966 στέφθηκαν πρωταθλητές Κόσμου.

Μόλις ο Μακέλι σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες της Αγγλίας έγιναν ένα κουβάρι, ενώ οι εξέδρες ξέσπασαν σε πανηγύρια και χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους του Λονδίνου, του Μπέρμινγχαμ, του Νότιγχαμ και άλλων μεγάλων πόλεων για να γιορτάσουν με την ψυχή τους.

