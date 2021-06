Οι Μπεν Τσίλγουελ και Μέισον Μάουντ δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Τσεχία εξαιτίας μιας… αγκαλιάς!

Οι δυο παίκτες της εθνικής Αγγλίας αγκάλιασαν τον Μπίλι Γκίλμουρ μετά το παιχνίδι με την Σκωτία, μπαίνουν σε καραντίνα και χάνουν το επόμενο ματς απέναντι στην Τσεχία.

Η απόφαση αυτή πάντως της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει σηκώσει πολύ συζήτηση καθώς όλοι παίκτες των «λιονταριών» είναι αρνητικοί στον κορονοϊό.

Όμως επειδή αγκάλιασαν τον συμπαίκτη τους στην Τσέλσι, Μπίλι Γκίλμουρ, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό αποφασίσθηκε να μπουν σε καραντίνα.

Ο Γκίλμουρ μπήκε και αυτός σε 10ήμερη καραντίνα και χάνει σίγουρα το ματς της Τρίτης απέναντι στην Κροατία.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.



Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK