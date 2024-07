Euro 2024: Η UEFA πήρε θέση για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, σε περίπτωση «ισοπαλίας» στα γκολ

Σε ποιον θα δοθεί το βραβείο του πρώτου σκόρερ του Euro 2024, εάν δεν υπάρξει “ξεκάθαρος” νικητής. Η UEFA απάντησε στο ερώτημα αυτό, σε ενδεχόμενη “ισοπαλία στα γκολ, αλλάζοντας όσα είχαν ισχύσει στην περασμένη διοργάνωση.

Με τον τελικό του Euro 2024, Ισπανία – Αγγλία να βρίσκεται… προ των πυλών, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το που θα πάει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν έξι ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει από τρία γκολ στη διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα οι Μικαουτάτζε (ΓΕΩΡΓΙΑ), Μουσιάλα (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), Γκάκπο (Ολλανδία), Όλμο (Ισπανία) και Σραντς (ΣΛΟΒΑΚΙΑ).

Χάρι Κέιν και Ντάνι Όλμο θα έχουν την Κυριακή (14.07.2024, 22:00) την ευκαιρία να πάρουν το βραβείο στο… νήμα. Ωστόσο, εάν δεν τα καταφέρουν, θα… μοιραστούν τη διάκριση μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν από τρία γκολ.

Η UEFA έδωσε την συγκεκριμένη απάντηση για την κατάληξη του “χρυσού παπουτσιού” στο Euro 2024.

UEFA have said that they will share the Euro 2024 Golden Boot between six players if England vs. Spain fails to produce a clear winner of the trophy — three years after Cristiano Ronaldo won the award at Euro 2020 despite being level on five goals with Czechia’s Patrik Schick. pic.twitter.com/rFbEwQCL6z