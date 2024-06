Euro 2024: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ εξήγησε τον πανηγυρισμό «Wolf» και δήλωσε χαρούμενος για το «Hey Jude» των Άγγλων οπαδών

Ο Τζουντ Μπέιγχαμ πανηγύρισε με ένα ιδιαίτερο τρόπο το γκολ νίκης που πέτυχε για την Αγγλία, στην πρεμιέρα της ομάδας στο Euro 2024 κόντρα στην Σερβία. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, έδωσε εξηγήσεις, ενώ εξέφρασε τη χαρά του, για το τραγούδι που του “αφιέρωσε” η εξέδρα.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ άνοιξε το σκορ στο Σερβία – Αγγλία στο 13′, σημειώνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης για τον 3ο όμιλο του Euro 2024 (0-1). Το ματς είχε “φτωχό” θέαμα κι έτσι αρκετοί ασχολήθηκαν με τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έκανε ο “αστέρας” των “τριών λιονταριών”.

Ο ηγέτης της εθνικής Αγγλίας και ο Τρεντ-Αλεξαντερ Άρλοντ, γονάτισαν αντικριστά, στηρίζοντας το κεφάλι τους στο δεξί χέρι (έκρυβαν το πρόσωπό τους).

Με το πέρας της αναμέτρησης ο 24χρονος εξήγησε στην κάμερα του BBC τι σημαίνει ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός, αναφέροντας πως παραπέμπει σε ένα παιχνίδι με κάρτες που παίζουν στην Εθνική Αγγλίας από το Μουντιάλ του Κατάρ. Σε αυτό λοιπόν υπάρχουν τρεις ρόλοι… Αυτοί που είναι wolf, αυτοί που είναι villagers και ένας διαχειριστής που προσπαθεί να κρατήσει κρυφή την ταυτότητα των παικτών.

“Όταν παίζουμε Wolf ένα απο τα μέλη του σταφ της ομάδας κρατάει έτσι το κεφάλι του, επειδή δεν ξέρει τι συμβαίνει. Έτσι, ο πανηγυρισμός ήταν μία αφιέρωση στην παρέα του Wolf”, είπε αρχικά αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ λίγο αργότερα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ξαναρωτήθηκε για αυτό το θέμα. “Ήταν για τους ανθρώπους που μας βοηθάνε στα αποδυτήρια και κάνουν αρκετή δουλειά κάθε μέρα. Δεν έχουν την αναγνώριση που έχουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τους υπολογίζουμε τόσο πολύ και είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το καλό κλίμα”, τόνισε

Jude Bellingham explains his celebration with Trent Alexander-Arnold after scoring for England against Serbia pic.twitter.com/B0MUp6u8r1