Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε μια… εκτός προγράμματος στιγμή, σε κλήρωση ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Κάτι τέτοιο συνέβη και στη διαδικασία για την τελική φάση του Euro 2024.

Η διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων της τελικής φάσης του Euro 2024 μας έδωσε μια αστεία στιγμή, όταν άρχισε να ακούγεται ένας περίεργος ήχος, κατά τη διάρκειά της. Ο παλαίμαχος άσος Νταβίντ Σίλβα προσπαθούσε κρύψει την έκπληξή και την αμηχανία του και να ανοίξει ένα από τα μπαλάκια, χωρίς να ξεσπάσει από τα γέλια.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι χρειάστηκε να παρέμβει για αυτό το συμβάν και τόνισε: «Υπάρχουν μερικοί θόρυβοι εδώ. Ευτυχώς, τώρα σταμάτησαν».

Φυσικά, το συγκεκριμένο γεγονός έγινε viral στα social media, με τους χρήστες να αναφέρουν πως ακούστηκαν βογγητά, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης.

