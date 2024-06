Euro 2024: Προκλητικός Αλβανός οπαδός με χάρτη που περιλαμβάνει ελληνικές περιοχές

Κατά την διάρκεια του Euro 2024 ένας οπαδός της Αλβανίας θέλησε να πάει στο γήπεδο με ένα προκλητικό πανό, το οποίο περιελάβανε τον χάρτη της «μεγάλης Αλβανίας» και στον οποίο περιλαμβάνονται ελληνικές περιοχές.

Αρκετοί Αλβανοί οπαδοί βρίσκονται στην Γερμανία για να δουν από κοντά τις προσπάθειες της Εθνικής τους ομάδας στο Euro 2024, με ένα εξ αυτών μάλιστα να μην διστάζει και να έχει μαζί του στο γήπεδο τον χάρτη της «μεγάλης Αλβανίας».

Σε αυτόν περιλαμβάνονται ελληνικά εδάφη και συγκεκριμένα η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, τα Γρεβενά και η Φλώρινα. Μάλιστα ο ίδιος δεν δίστασε να μιλήσει στην τηλεόραση και να διαφημίσει το άκρως προληπτικό περιεχόμενο το οποίο έφερε μαζί του, στον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην χώρα του απέναντι στην Ιταλία.

Ready to show the world the real Albanian map! pic.twitter.com/mFsFoPecqX