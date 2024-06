Euro 2024: Χαμός στην Τουρκία με Γκιουλέρ – Ο Μοντέλα τον έστειλε να προπονηθεί μόνος του

Ο Αρντά Γκιουλέρ είναι το νέο μεγάλο αστέρι της Τουρκίας, ωστόσο η πρώτη εμφάνιση του σε Euro δεν κυλάει ομαλά.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media ένα βίντεο, στο οποίο ο προπονητής της Τουρκίας, Βιντσέντζο Μοντέλα, παίρνει το διακριτικό φανελάκι του 19χρονου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Αρντά Γκιουλέρ, και τον απομακρύνει από το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να πηγαίνει να δουλεύει μόνος του.

Ακόμα δεν έχει γνωστό, αν υπήρξε κάποιο επεισόδιο ανάμεσα στον προπονητή και τον νεαρό Τούρκο παίκτη.

I’m hearing Turkey coach took Arda’s jersey and sent him to train alone before Czechia game. It’s unacceptable if it’s true. pic.twitter.com/j4ZjJeXbGI