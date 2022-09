Η Ελλάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2022 και “εκτόξευσε” τις προσδοκίες των Ελλήνων για μία μεγάλη επιτυχία στο τουρνουά που διεξάγεται πια στο Βερολίνο.

Πλήθος Ελλήνων γέμισε το γήπεδο στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Τσεχία και βοήθησαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να πάρει την πρόκριση επί του… κακού της δαίμονα.

Έξω από το γήπεδο δε, οι Έλληνες που βρίσκονται στο Βερολίνο έδωσαν και το… σύνθημα για τη συνέχεια, φωνάζοντας “σήκωσέ το το τιμημένο δεν μπορώ δεν μπορώ να περιμένω”, θυμίζοντας εποχές 2004 στην Πορτογαλία, όπου η Ελλάδα κατέκτησε το Euro στο ποδόσφαιρο.

Greek fans in Berlin celebrated the victory over Czech Republic and they want the gold medal! #GRECZE #EuroBasket pic.twitter.com/NTo5NAJkB9