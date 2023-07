Ένα ακραίο περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια της αναμέτρησης Πολωνία – Τουρκία στο Eurobasket U18, όταν οι αθλητές των δυο ομάδων αποφάσισαν να αλλάξουν μεταξύ τους πάσες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες που επικρατούν στο τουρνουά.

Συγκεκριμένα στο παιχνίδια της Πολωνίας με την Τουρκία στο τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν στο 78-63 υπέρ των Τούρκων οι νεαροί αθλητές θέλησαν να σταματήσουν να αγωνίζονται και να αρχίσουν να αλλάζουν πάσες μεταξύ τους, αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το τουρνουά.

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως στο γήπεδο έσταζαν νερά από την οροφή, κάτι που είχε ως συνέπεια το παρκέ να είναι αρκετά γλιστερό και αρκετοί αθλητές να τραυματιστούν.

Επιπρόσθετα τα κλιματιστικά δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα οι συνθήκες του παιχνιδιού να είναι αρκετά δύσκολες.

Chaos at the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia. Heavy rain and no air-conditioning caused unsafe conditions and multiple serious injuries caused players to essentially boycott finishing the game with 5 minutes left. Next game starting regardless. The show must go on pic.twitter.com/MauCzsUza8