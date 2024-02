Eurobasket: Το ΣΕΦ είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στις πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών

Το ΣΕΦ είχε την δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στις δυο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών στο Eurobasket, αφού στον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στην Τσεχία συγκεντρώθηκαν 12.439 φίλαθλοι.

Συγκεκριμένα στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τα προκριματικά του Eurobasket, στην αναμέτρηση Ελλάδα – Τσεχία, συνολικά 12.439 φίλαθλοι έδωσαν το παρών, αριθμός αρκετά μεγάλος.

Ως εκ τούτου το ΣΕΦ στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε την δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στα παράθυρα, δείγμα του ότι ο κόσμος αγκάλιασε την νέα αρχή στην Εθνική μπάσκετ.

Μάλιστα οι θεατές δεν έμειναν απογοητευμένοι, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε με σκορ 726-4 τους Τσέχους και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της.

National Team love is different



The #EuroBasket 2025 Qualifiers drew massive crowds across the continent, from Istanbul to Zaragoza and from Piraeus all the way to Riga & Tbilisi!