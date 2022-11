Πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού τον Νοέμβριο και δικαίως πήρε τον τίτλο του MVP του μήνα.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο με 29,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μετρώντας 19 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα μέσο όρο.

Αν συνεχίσει σ’ αυτό τον ρυθμό, είναι δεδομένο ότι ο Βεζένκοφ θα κατακτήσει και τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague.

The is Sasha Vezenkov @olympiacosbc forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month#EveryGameMatters pic.twitter.com/IMNPHKHCRC