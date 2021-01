Euroleague: Αποθέωσε Μπερτομέου η Ζενίτ (pic)

H Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έχει κερδίσει τη δική της θέση στη Euroleague τα τελευταία χρόνια και δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της στον Ζόρντι Μπερτομέου, με αφορμή τα γενέθλια του CEO της διοργάνωσης.

Η ρωσική ομάδα του Μάνου Παπαδόπουλου και του Τσάβι Πασκουάλ, έκανε ειδική ανάρτηση στα social media για τον “ισχυρό άνδρα” της Euroleague, επικροτώντας τη δουλειά του.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζενίτ έγραψε στο twitter τα εξής: «Ευχόμαστε χαρούμενα γενέθλια στον πρόεδρο της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου. Ευχόμαστε να μείνετε υγιής και να δείτε τα καλύτερα στην ζωή σας. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μέρος της».

🎂 We wish a Happy Birthday to @EuroLeague President Mr. Jordi Bertomeu.



Stay healthy and all the Best in Your life way!



You are doing a great job and are happy to be a part of It. pic.twitter.com/aP0HLmL2dr