Euroleague: «Εκκωφαντικό» stop της Εφές στη Φενέρμπαχτσε με τρομερό Μίσιτς (video)

Μετά από 10 συνεχόμενες νίκες, η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα στην 26η αγωνιστική της Euroleague και μάλιστα με “εκκωφαντικό” τρόπο, αφού η Αναντολού Εφές της “διέλυσε” με 106-77 στο ντέρμπι της Τουρκίας.

Η ομάδα του Αταμάν είχε σε ανεπανάληπτη βραδιά τον Βασίλιε Μίσιτς, ο οποίος και τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους και εκπληκτικά ποσοστά (4/6 δίποντα, 6/6 τρίποντα, 11/11 βολές) συν 5 ασίστ και τρία κλεψίματα. Ο Σέρβος γκαρντ είχε ΄δίπλα του διψήφιους και τους Λάρκιν, Σανλί και Μπομπουά, ενώ για την ομάδα του Κοκόσκοφ “πάλευαν” μόνοι τους οι Ντε Κολό και Βέσελι επιθετικά.

Micic is lighting up this game 🙌😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/c1X6byoWtB