Ο Λουίς Σκόλα έλυσε τη συνεργασία του με την Αρμάνι Μιλάνο και έμεινε ελεύθερος, μετά από… μισή σεζόν με την ιταλική ομάδα στη Euroleague και το πρωτάθλημα Ιταλίας.

Ο Σκόλα αποκτήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και μετά το εκπληκτικό του Μουντομπάσκετ με την Αργεντινή, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη σεζόν λόγω κορονοϊού.

Η συνεργασία τους όμως δεν θα συνεχιστεί κι έτσι ο Αργεντινός έμεινε ελεύθερος σε ηλικία 40 ετών, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν θα αποσυρθεί. «Ήταν τεράστια τιμή να έχουν τον Σκόλα στην ομάδα μας. Ελπίζω να τον δω στους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε ο Τζόρτζιο Αρμάνι για το “διαζύγιο”.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Σκόλα έγραψε: «Μετά από βαθιά σκέψη, πήρα την απόφασή μου αναφορικά με την επόμενη σεζόν. Επέλεξα να μην παίξω στην EuroLeague ξανά, ούτε στην Αρμάνι Μιλάνο, ούτε σε άλλη ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ολίμπια που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα, ήταν μια όμορφη χρονιά, όπου έζησα σε ένα όμορφο περιβάλλον, στο οποίο ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Από την άλλη, δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα αποσυρθώ ή θα συνεχίσω να παίζω. Θα πάρω την τελική μου απόφαση γι αυτό το γεγονός τις επόμενες εβδομάδες».

