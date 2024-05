Άστον Βίλα – Ολυμπιακός: Το μήνυμα των «ερυθρόλευκων» για τον ημιτελικό του Conference League

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League, με τον επίσημο λογαριασμό των «ερυθρόλευκων» στο twitter να στέλνει μήνυμα νίκης.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Αγγλία απέναντι στην εξαιρετική Άστον Βίλα, για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα ημιτελικά του Conference League, μια αναμέτρηση με τεράστιο κίνητρο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο πλαίσιο αυτό ο επίσημος λογαριασμό του Ολυμπιακού στο twitter θέλησε να κάνει μια δημοσίευση και να στείλει μήνυμα νίκης ενόψει του σπουδαίου αγώνα.

«Ας το κάνουμε…» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

#UECL Semi-finals!



LET’S DO THIS!



🇬🇷 We are OLYMPIACOS! pic.twitter.com/im7YxinhfD