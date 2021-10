Με κορυφαίο τον Κόρι Χίγκινς και τον Νίκολα Μίροτις να πετυχαίνει ένα αδιανόητο buzzer beater στο τέλος, η Μπαρτσελόνα πέρασε και από την Πόλη με το επί της Φενέρμπαχτσε, συνεχίζοντας με το απόλυτο των 6 νικών σε έξι αγώνες στη φετινή Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά ο Βέσελι με τη βοήθεια του Γκούντουριτς έκαναν ντέρμπι την αναμέτρηση στα τελευταία λεπτά. Χρειάστηκε έτσι ένα “τρελό” καλάθι του Ισπανού φόργουορντ, πέφτοντας στην τελευταία φάση, για να πανηγυρίσει η Μπαρτσελόνα τη νίκη στην Πόλη.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 29-35, 48-49, 74-76.

Φενέρμπαχτσε (Τζόρτζεβιτς): Μπιρσέν, Χαζέρ 5, Σαγιόκ 2, Ντε Κολό 4 (3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Χένρι 3 (1/9 σουτ, 6 ασίστ), Πιερ 7 (2), Γκούντουριτς 17 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Βέσελι 24 (10/14 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπούκερ 8, Πολονάρα 4, Ντουβερίογλου.

Μπαρτσελόνα (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 16 (6/8 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 κλεψίματα), Σανλί, Σμιτς 8 (8 ριμπάουντ), Χέιζ 6, Λαπροβίτολα 4, Χίγκινς 18 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές), Κούριτς 5 (1), Γιοκουμπάιτις, Μίροτιτς 8 (0/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Καλάθης 11 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

NIKOLA MIROTIC WINS THE GAME AT THE BUZZER AGAINST FENERBAHCE 😱 pic.twitter.com/6X08s9Xfuy