Επέστρεψε αγνώριστος από τη διακοπή που τον ανάγκασε ο κορονοϊός. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε πολλά “νεκρά” αγωνιστικά σημεία -κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο- ενώ είδε τα “όπλα” του μένουν στα… ρηχά και ηττήθηκε εύκολα από την Φενέρμπαχτσε (94-80) στην Κωνσταντινούπολη, σε ματς για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Αποβλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας – Τραυματίστηκε ο ΜακΚίσικ.

Μετά από 16 ημέρες αγωνιστικής απραξίας, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πιάσει την καλή απόδοση που είχε πριν τη διακοπή (λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που παρουσίασε) ηττήθηκε με σχετική ευκολία στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (94-80) και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο στο 12-6. Στο 8-10 ανέβηκε η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, που προσπαθεί να μπει στην οκτάδα.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (αποβλήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο ενώ είδε τον ΜακΚίσικ να κάθεται στον πάγκο σε ολόκληρη της επανάληψη) ξεχώρισαν οι Σλούκας – Ντόρσεϊ (από 14 πόντους) και Παπανικολάου – Βεζένκοφ (από 12 πόντους).

Απ’ την άλλη, η Φενέρμπαχτσε κάλυψε με εξαιρετικό τρόπο τις απουσίες των Νάντο ντε Κολό και Γιαν Βέσελι και είχε για πρώτο σκόρερ τον Μαχμούτογλου (17 πόντους) και για κορυφαίους τους Πολονάρα (15 π με 3/6 τρίποντα), Πιέρ (14 π./ με 2/4 τρίποντα) και Μπούκερ (12 π/. με 2/4 τρίποντα).

Ο Ολυμπιακός έδειξε.. εκτός ρυθμού στο ξεκίνημα του αγώνα. Έμεινε στο πρώτο δίλεπτο χωρίς πόντο, βλέποντας την Φενέρμπαχτσε να έχει κάνει το 3-0. Ο Φαλ “κάρφωσε” το πρώτο δίποντο της ομάδας του Μπαρτζώκα, όμως τόσο οι “ερυθρόλευκοι” όσο και οι Τούρκοι συνέχισαν με λάθος επιθετικές επιλογές. Ο Βεζένκοφ όμως “τάισε” τον Φαλ κι έτσι οι Πειραιώτες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα (7-6). Οι γηπεδούχοι

Η Φενέρμπαχτσε έδειξε καλύτερη εικόνα στην άμυνα, ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε άστοχος. Οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ αλλά δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν. Η ομάδα του Μπαρτζωκα πήρε πόντους από τον Πρίντεζη (6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο), ανέβασε “στροφές” στη συνέχεια σε άμυνα και επίθεση και έφτασε στο +6 του πρώτου μέρους (17-11).

Μέσα σε 1,5 λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο, η διαφορά αυτή εξανεμίστηκε. Η Φενέρμπαχτσε… έτρεξε, ο Ολυμπιακός αιφνιδιάστηκε και οι γηπεδούχοι πέρασαν με 18-17. Ξαφνικά η άμυνα των Πειραιωτών έδειξε να μην λειτουργεί, αλλά ο Γιώργος Πρίντεζης “θυμήθηκε” παλιές καλές του εμφανίσεις και κράτησε τους φιλοξενούμενους μπροστά. Ο Σλούκας τον… στήριξε στο σκοράρισμα, αλλά οι Πιέρ και Χένρι κράτησαν την Φενέρ κοντά στο σκοράρισμα και τα τρίποντα από Μαχμούτογλου και Πολονάρα της έδωσαν και πάλι το προβάδισμα (34-32).

Ο Γιώργος Μπατζώκας όχι μόνο εκνευρίστηκε από αυτή την τροπή του αγώνα, αλλά αποβλήθηκε και με δυο τεχνικές ποινές, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός όμως δεν τα.. έχασε, έπαιξε καλά στην άμυνα και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 39-36.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε στην τρίτη περίοδο με τρίποντα και έφτασε στο +6 με πρωταγωνιστές τους Χένρι και Μπούκερ. Ο Παπανικολάου ήταν ο μόνος από τον Ολυμπιακό που σκόραρε σε εκείνο το σημείο. Τα πρώτα εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ προκάλεσαν ένα σερί 8-0 και του έδωσαν το προβάδισμα (52-50). Το ματς άνοιξε, η “ερυθρόλευκη” άμυνα πήγε… περίπατο και έκανε λάθη, η Φενέρ ανέβασε “στροφές” και έφτασε στο +7 (61-54). Ο Σλούκας “αντέδρασε” στο φινάλε της περιόδου, αλλά ο Πιέρ πέτυχε ένα μακρινό τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου για το 66-59.

Το δύσκολο τρίποντο του Γκούντουριτς ανέβασε τη διαφορά με το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ το σερί που συνεχίστηκε έφτιαξε το +15 (74-59) και ανάγκασε τον assistant-coach, Χρήστο Παππά, να πάρει τάιμ άουτ.

