Η Ούνικς Καζάν του Μάριο Χεζόνια πέρασε μετά βίας τους 40 πόντους στο ματς και “συνετρίβη” με 80-41 από τη Φενέρμπαχτσε στην 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχε μόλις 5 πόντους στην αναμέτρηση, ενώ πρώτος σκόρερ για την ομάδα του ήταν ο Λορέντζο Μπράουν με 8 πόντους. Για τους νικητές, ο Σαγιόκ είχε 17 πόντους και ο Μπούκερ 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, αλλά ήταν η άμυνά τους αυτή που επέτρεψε την ιστορική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-8, 44-22, 61-27, 80-41.

Φενέρμπαχτσε (Τζόρτζεβιτς): Χαζέρ 4, Σαγιόκ 17 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιμπέροβιτς (0/6 σουτ), Ντε Κολό 13 (3), Χένρι, Πιερ 5 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Γκούντουριτς 4, Βέσελι 6, Μπούκερ 16 (2), Πολονάρα 5 (0/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντουβερίογλου 10 (8 ριμπάουντ).

Ούνικς Καζάν (Περάσοβιτς): Σπίσου 5 (1), Μπράουν Τζ. 1 (0/5 δίποντα, 1/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Κάνααν 10 (2/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5 λάθη), Μπράουν Λ. 8 (0/4 τρίποντα), Μπράντλεϊ 3 (1/10 σουτ), Ζάιτσεφ, Χεζόνια 5 (1/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κλιμένκο 2, Ουζίνσκι, Τζεκίρι 4 (6 ριμπάουντ), Βοροντσέβιτς 2.

Αρνητικό ρεκόρ και για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία ηττήθηκε με 79-71 από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ξεκίνησε για πρώτη φορά με τέσσερις ήττες τη Euroleague. Οι Ρώσοι έκαναν εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ματς με 13-0, αλλά βρέθηκαν ακόμη και να χάνουν στην τέταρτη περίοδο, πριν κάνουν νέα ανατροπή για την τρίτη τους νίκη σε τέσσερα ματς.

Ο Τζόρνταν Μίκι με 18 πόντους και ο Πόιθρες με 14 πόντους “κυριάρχησαν” μέσα στη ρακέτα και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, να αφήσει πίσω της την ήττα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 43-35, 54-60, 79-71.

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Πασκουάλ): Λόιντ 9 (1 τρίποντο, 11 ασίστ), Καράσεφ, Κουλάγκιν 5 (1), Μπαρόν 10, Κουζμίνσκας, Ζούμπκοφ 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Πόιτρες 14 (6 ριμπάουντ), Πονίτκα (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φράνκαμπ 12 (2), Μίκι 18 (5/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Γκουντάιτις 6.

Μπάγερν Μονάχου (Τρινκιέρι): Γουάιλερ – Μπαμπ 1 (0/3 σουτ, 1/2 βολές), Τόμας 2 (0/3 τρίποντα), Γουόλντεν 20 (3/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Χάντερ 6, Γιάραμαζ, Τζέντοβιτς 3 (1), Ρούμπιτ 8 (2/7 σουτ, 3/6 βολές), Σίσκο 7 (1), Χίλιαρντ 24 (4/7 τρίποντα), Σίλινγκ.

