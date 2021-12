Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο θα πρέπει να θεωρείται πια ο Μπεν Μπέντιλ, αφού συμφώνησε με την ιταλική ομάδα, για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν 2021-22.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών στις θέσεις των φόργουορντ, μεταξύ των οποίων και ο Ντίνος Μήτογλου (κάταγμα στο πόδι), με αποτέλεσμα να ψάχνει για παίκτη που θα καλύψει το κενό.

Κατέληξε έτσι στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ξεκίνησε φέτος τη χρονιά στην τουρκική Μπασακσεχίρ, έχοντας 12,3 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ στο πρωτάθλημα. Με τους “πράσινους” στη Euroleague, ο Μπέντιλ είχε πέρυσι 6 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

DONE DEAL: Olimpia Milano agreed on buyout with Bahcesehir on Ben Bentil.

The player will be announced soon by the Italian powerhouse