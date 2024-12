Euroleague: Η ψηφοφορία για τους κορυφαίους παίκτες των τελευταίων 25 ετών και το μήνυμα του Σάσα Βεζένκοφ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών “ζωής” της, η Euroleague δίνει την ευκαιρία στους φίλους της διοργάνωσης να αναδείξουν την All-25 Euroleague Team, ψηφίζοντας μεταξύ 100 “μεγάλων” ονομάτων που πάτησαν στα παρκέ της. Μεταξύ αυτών κι ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού.

Οι ψήφοι των φιλάθλων της Euroleague θα μετρήσουν κατά 10% στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς το υπόλοιπο 90% θα σχηματιστεί από Season MVP’s και μέλη των καλύτερων ομάδων των δεκαετιών 2000-2010 και 2010-2020 (40%), από προπονητές που έχουν κατακτήσει τη διοργάνωση (40%), αλλά και από δημοσιογράφους (10%).

Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.





