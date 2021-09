“Εκκωφαντική” πρεμιέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και επικράτησε πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 82-69 την πρωταθλήτρια Αναντολού Εφές και πήρε έτσι μία άτυπη ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό στα play off.

Οι Μαδριλένοι είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα, Ερτέλ, Γκος και Γιαμπούσελε, με αποτέλεσμα να “πυροβολήσουν” από νωρίς τους Τούρκους. Η “Βασίλισσα” πέτυχε 32 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια “εκτόξευσε” τη διαφορά ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους, με την ομάδα του Αταμάν να “μαζεύει” απλώς τη διαφορά στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 32-17, 50-35, 68-48, 82-69

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Γουίλιαμς-Γκος 9 (0/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Κοζέρ 2 (1/5 σουτ), Ερτέλ 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Φερνάντεθ, Αμπάλντε 5 (1), Χάνγκα 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Πουαριέ 4, Ταβάρες 13 (6/6 δίποντα, 1/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γιουλ 7 (1), Γιαμπουσέλε 15 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέιλορ 4

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 21 (2/2 βολές, 3/6 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπομπουά 3 (0/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Σίνγκλετον 3 (1), Μπαλμπάι, Μορμάν 4, Τουντσέρ, Πλάις, Μίτσιτς 9 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/3 βολές, 2 ασίστ, 3 λάθη), Άντερσον, Πετρούσεβ 17 (6/8 δίποντα, 5/7 βολές), Ντάνστον 4, Σιμόν 8 (1)

