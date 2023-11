Χρώμα πράσινο είχε το Top 10 της ένατης αγωνιστικής της Euroleague, με την τρομερή τάπα του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια να φιγουράρει στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε την ουσία και το θέαμα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι νίκησαν τους Ιταλούς με 90-76, ενώ είδαν και δύο παίκτες τους να πρωταγωνιστούν στο Top 10 της ένατης αγωνιστικής της Euroleague.

Η απίθανη τάπα του Τζέριαν Γκραντ στον Τζέιλεν Σμιθ κατέλαβε την κορυφή, ενώ ο Ματίας Λεσόρ βρήκε θέση για ακόμα μία φορά στο Top-10 με εντυπωσιακό κάρφωμα.

Απολαύστε το βίντεο:

Another round of action comes to a close and with that, we have the Top 10 plays from Round 9 🔥



‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/zKiYTlinQ2